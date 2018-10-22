В «Исповеди экономического убийцы» прочитали будущее Украины

Киев, 22 октября. Политико-экономическая обстановка на Украине напоминает ситуацию в латиноамериканских странах середины XX века. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил киевский специалист по вопросам энергетики Валентин Землянский.

«Достаточно почитать «Исповедь экономического убийцы» американского писателя Джо Перкинса и мы увидим то, по какому сценарию развивается экономика Украины», — считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что государства Латинской Америки проходили все то, что сейчас происходит на Украине, в 1960-е годы, когда власть была коррумпирована, а жители — нищие.

Эксперт подчеркнул, что с той поры ничего нового придумано не было, передает «ПолитНавигатор».

«Все это еще приправляется псевдопатриотической риторикой. Это путь в никуда», — подытожил специалист.

Стоит отметить, что коррупция по-прежнему остается одной из наиболее острых проблем на Украине. Ранее непродуктивность работы антикоррупционных органов признал глава страны Петр Порошенко. В ходе одного из выступлений перед Верховной радой Порошенко подчеркнул, что киевские власти до сих пор не смогли урегулировать конфликт на юго-востоке страны, а уровень жизни на Украине сегодня «восстанавливается медленно и неравномерно».

Глава Украины признал наличие кадровых ошибок, а деятельность сформированных антикоррупционных органов назвал неэффективной.

Книга Перкинса «Исповедь экономического убийцы» вышла в свет в 2004 году, в ней публикуются инсайдерские данные по эксплуатации стран третьего мира. Данный процесс автор описывает как интриги корпораций, банковских учреждений и правительства США.