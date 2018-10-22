Жириновский призвал не делать из керченской трагедии русский «Колумбайн»

Москва, 22 октября. Показ по телевидению кадров расстрела людей в Керченском политехническом колледже является ошибкой, заявил российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Жириновский напомнил, что многие сравнивают трагедию, произошедшую в Керчи, с расстрелом в 1999 году в американской школе «Колумбайн». Депутат подчеркнул, что именно это название стало нарицательным, а также подтолкнуло подростков по всему миру на «ремейки» — расстрелы людей.

При этом лидер ЛДПР задал вопрос, почему злоумышленники пытаются воспроизвести события в «Колумбайне», если это не первое и не единственное подобное происшествие. По мнению политика, причина в том, что происходившее в американской школе задокументировано и обнародовано «с пугающей точностью».

«Как известно плохого пиара не бывает, а это история получила его вдоволь, вот и результат», — подчеркнул Жириновский.

При этом он призвал не делать из керченской трагедии русский «колумбайн» и не «заражать» подростков «вирусом кровожадности».

Напомним, 17 октября студент колледжа пришел с ружьем в учебное заведение и расстрелял людей. Затем он взорвал бомбу. Погиб 21 человек, еще около 50 пострадали. Как пишет издание «ФедералПресс», стрелок перед атакой сжег свои фото и закопал сейф.