«Украину лихорадит»: в Киеве рассказали о «двойном топливном ударе» Москвы

Киев, 22 октября. В Киеве нашли виновника «топливной лихорадки» на Украине. По словам украинского эксперта Леонида Косянчука, именно Москва коварно оставила страну без дешевого топлива и спровоцировала энергетический кризис на Украине.

Косянчук напомнил об ограничениях российских поставок бензина, дизельного топлива и мазута в Белоруссию. Ограничения будут действовать до конца года. А ведь Минск, как отметил эксперт, поставлял излишки российского топлива на Украину и зарабатывал на этом миллиарды долларов. Теперь из-за действующих ограничений украинский энергетический рынок начнет лихорадить.

«Какое-то время наш рынок будет лихорадить и по объемам, и по ценам. По крайней мере, пока не найдем альтернативы», – пояснил Косянчук в комментарии местным СМИ.

Выход эксперт видит в закупке топлива в Европе, несмотря на весьма высокую стоимость. А это, как предупредил он, обернется ростом цен, что для украинцев, которые и так едва сводят концы с концами, станет новым ударом. С другой стороны, Косянчук отметил, что уже сейчас Украина почти догнала по стоимости бензина Евросоюз, где розничные цены на него составляют 1,1–1,3 евро за литр, оптовая цена — ниже на 15–20%, отмечает Politros.

Как сообщала ранее «Газета.ру», российско-белорусский энергетический конфликт начался еще в прошлом году. Минск, недовольный ценами на российский раз, просто взял и пересмотрел их в одностороннем порядке, после чего стал платить за голубое топливо цену в два раза меньше, чем была прописала в контракте. В итоге газовый долг республики в марте минувшего года превысил 600 млн долларов. В ответ Россия ограничила поставки нефти Белоруссии.

По мнению профессора Высшей школы экономики политолога Николая Петрова, ограничение поставок «дизеля» в Белоруссию является своеобразным «дуплетом», который также бьет и по Украине: Минск из-за этого не может зарабатывать на продаже своего топлива и реэкспорте российского, а «дизель» используется в основном в сельском хозяйстве и очень нужен украинцам. Кроме того, этот вид топлива используется и для военной техники. Таким образом, по его мнению, это очень сильный рычаг давления на Украину.