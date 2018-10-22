Дамаск, 22 октября. На востоке сирийской провинции Эс-Сувейда были освобождены 6 из 29 заложников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике, побывал на месте событий.

Боевики напали на мирных жителей в поселке Аш-Шбеки 25 июля.

По указу президента Сирии Башара Асада вооруженные силы САР совместно со службой безопасности преследуют оставшиеся на территории пустыни Бадия так называемые спящие ячейки террористической группировки ИГИЛ1, заявил глава провинции Эс-Сувейда Амер Ибрагим Аль-Ашши на встрече с освобожденными сирийцами. По его словам, в ходе военной операции множество джихадистов было ликвидировано.

В данный момент боевики находятся в плотном кольце сирийской правительственной армии. В результате жесткой блокады террористов, которые оказались полностью отрезанными от источников питьевой воды и поставок оружия, были освобождены заложники — две женщины и четыре ребенка. Остальные заложники боевиков, как ожидается, будут освобождены в самое ближайшее время.

Присутствующие на встрече с Аль-Ашши выразили благодарность сирийской армии, которая способствовала и освобождению. Они преисполнены самыми высокими чувствами по отношениям к героям, которые вернули их на родину.

25 июля боевики «Исламского государства» осуществили серию терактов в провинции Эс-Сувейда. Жертвами боевиков стали 246 человек, еще сотни пострадали. Террористы также захватили несколько селений и удерживали группу мирных жителей в плену. В начале августа джихадисты казнили студента, который был среди пленников.

Напомним, что провинция Эс-Сувейда была полностью зачищена от боевиков в июле 2018 года. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.