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Виновник ДТП с автобусом в Нижегородской области 40 раз за год нарушил ПДД

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Виновник ДТП с автобусом в Нижегородской области 40 раз за год нарушил ПДД

Нижний Новгород, 22 октября. Водитель автомобиля Kia, врезавшийся в автобус в Нижегородской области, с начала 2018 года нарушил правила дорожного движения 40 раз.

«Он неоднократно в 2018 нарушал ПДД, на его счету 40 нарушений по скорости, штрафы в основном оплачены», — сообщили ТАСС в ГИБДД региона.

Напомним, ДТП произошло на 21-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов Богородского района в 7.15. По предварительным данным, Kia Sorento выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом.

В результате ДТП водитель Kia погиб на месте происшествия. Количество пострадавших  увеличилось до 13 человек. В момент аварии в автобусе находились 50 человек.

Автор: Денис Коробейников
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