Сирия: РФ за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

Дамаск, 22 октября. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали семь нарушений режима прекращение огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Отмечается, что количество нарушений режима перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации в Идлибе, не сокращается.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях Латакия (1) и Алеппо (6)», — следует из документа.

В ведомстве добавили, что турецкие военные за сутки нарушений не зафиксировали.

Кроме того, в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джисрин в пригороде Дамаска. Мирным жителям было выдано 300 продовольственных наборов.