На российском рынке заметно выросли продажи автомобилей Honda

Москва, 22 октября. Продажи автомобилей бренда Honda выросли на российском рынке по показателям сентября текущего года более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Автостат Инфо».

Согласно отчетам, компании в первом месяце осени удалось продать на российском рынке 432 авто, что свидетельствует о росте на 111%.

При этом специалисты полагают, что таких высоких показателей удалось достичь благодаря кроссоверу Honda CR-V. При покупке авто на нем остановились 384 автомобилиста в России, что на 121% больше показателей 2017 года. Кроме того, эксперты отметили внедорожник Honda Pilot, продажи которого выросли на 65% по сравнению с прошлым годом.

О положительной динамике специалисты судят также по результатам прошедших девяти месяцев, поскольку за данный период в России реализовали свыше 3,5 тысячи автомобилей бренда, рост достиг отметки в 224%.

Накануне стало известно, что первые экземпляры авто LADA XRay Сross поступили к дилерам, несмотря на то, что официальная продажа начнется в ноябре. Кроме того, в Сети появились первые фотографии автомобилей, которые прибыли к дилеру «АвтоВАЗа» в Нижнем Новгороде.