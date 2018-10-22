

Канберра, 22 октября. Ученые назвали способ избежать потери зрения. Исследование длилось 15 лет, его провели специалисты из Австралии.

Оказалось, что риск дегенерации желтого пятна (места наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. — Прим. ФАН) может снизить употребление нитратных овощей, например, зеленого салата и свеклы. Проблему потери зрения изучала группа ученых из Уэстмидского института медицинских исследований. Эксперимент длился почти 15 лет, а его участниками стали почти две тысячи добровольцев старше 49 лет.

У тех из них, кто употреблял от 100 до 142 мг нитратов овощей в день, риск развития макулодистрофии (дегенерации желтого пятна) снизилось на 35%, в отличие от тех, кто потреблял менее 69 мг. При этом специалисты отметили, что и превышение дозы в 142 мг не несло никаких дополнительных преимуществ.