Ученые назвали способ избежать потери зрения
Канберра, 22 октября. Ученые назвали способ избежать потери зрения. Исследование длилось 15 лет, его провели специалисты из Австралии.
Оказалось, что риск дегенерации желтого пятна (места наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. — Прим. ФАН) может снизить употребление нитратных овощей, например, зеленого салата и свеклы. Проблему потери зрения изучала группа ученых из Уэстмидского института медицинских исследований. Эксперимент длился почти 15 лет, а его участниками стали почти две тысячи добровольцев старше 49 лет.
У тех из них, кто употреблял от 100 до 142 мг нитратов овощей в день, риск развития макулодистрофии (дегенерации желтого пятна) снизилось на 35%, в отличие от тех, кто потреблял менее 69 мг. При этом специалисты отметили, что и превышение дозы в 142 мг не несло никаких дополнительных преимуществ.