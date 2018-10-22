Минобороны России получило очередной полк С-400 «Триумф»

Москва, 22 октября. Концерн «Алмаз-Антей» передал оборонному ведомству Российской Федерации очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба концерна.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — следует из сообщения.

Отмечается, что по итогам испытательных стрельб техника отработала без нареканий и замечаний, расчеты Воздушно-космических сил (ВКС) с поставленной задачей справились отлично.

Кроме того, по данным пресс-службы, эксперты концерна сопровождали действия представителей государственного заказчика от старта стрельб до их окончания.

Ранее специалисты из Соединенных Штатов рассказали о достоинствах С-400. По словам экспертов, основным преимуществом первых версий С-400 стало применение более совершенных радиолокационных технологий.