Милонов предложил запретить детям регистрироваться в соцсетях после трагедии в Керчи

Москва, 22 октября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил запретить детям регистрироваться в социальных сетях. Он отметил, что ярким примером негативного влияния на детскую психику Интернета является трагедия в Керчи.

Милонов уже выступал с соответствующим предложением в начале года, однако в Госдуме отклонили его инициативу. В январе он допускал, что ребенок может пользоваться соцсетями с согласия хотя бы одного из родителей.

После трагических событий в Керчи, где студент политехнического колледжа расстрелял людей и устроил взрыв, депутат вернулся к этому вопросу. Он отметил, что так называемый «керченский стрелок» состоял в интернет-сообществе, которое было посвящено колумбайну — массовому насилию.

На этот раз Милонов был более категоричен. Он отметил, что детей нельзя допускать в соцсети даже при лояльном отношении родителей.

«Необходимо вообще запретить детям регистрироваться в социальных сетях, — приводит его слова «Парламентская пресса». — То есть, даже по паспорту и разрешению одного из родителей. Нам надо сделать более простой идентификацию всех пользователей соцсетей и защитить детей от возможного негативного влияния в Интернете».

Напомним, в результате нападения «керченского стрелка» 17 октября на сотрудников и студентов колледжа были убиты 21 человек, десятки пострадали, передает «ФедералПресс».