Бахвальство, граничащее с глупостью: эксперт оценил экстремальные маневры украинских ВВС

В Сети появилась видеозапись, на которой два украинских штурмовика Су-25М1 пролетают над аэродромом на сверхмалой высоте, при этом едва не касаясь взлетно-посадочной полосы.

Запись опубликована на видеохостинге YouTube, однако неизвестно, где конкретно был снят ролик. Как предполагает информационное агентство Bloomberg, судя по большому количеству самолетов Ил-76МД на заднем плане, события могли происходить на авиабазе 25-й бригады транспортной авиации в Мелитополе Запорожской области.

Стоит отметить, что это далеко не единственный подобный маневр, выполняемый украинскими летчиками. В начале октября тактический фронтовой бомбардировщик Су-24МР ВВС Украины выполнял что-то похожее на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Тогда самолет чуть не задел лежачего на земле сотрудника авиабазы.

По словам летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, украинским пилотам и сотрудникам военных аэродромов следует избегать выполнения подобных маневров.

«Я скажу одно: такие маневры могут выполняться только с разрешения руководителя полетов. Если у летчика в полетном задании стоит маневр с пролетом над стартом на высоте двух метров, то можно пролететь, но если это сделано самовольно, в чем я не сомневаюсь, то в любой момент стоит ожидать очередного крушения. Достаточно вспомнить, что совсем недавно на Украине во время совместных с НАТО учений разбился Су-27 с американцем на борту. Техника хоть и надежная, но старая, обслуживается плохо, да и детали практически не обновляются», — пояснил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Соответственно, опасные маневры украинских ВВС в непосредственной близости от земли военный аналитик считает опасными и не заслуживающими внимания.

«Этот пролет — ненужное бахвальство, граничащее с глупостью. Я бы не рискнул на старых и ржавых самолетах такое выполнять», — заключил Красноперов.

Напомним, 17 октября во время учений ВВС Украины и НАТО «Чистое небо 2018» в Винницкой области разбился многофункциональный истребитель Су-27. При этом в Генштабе Украины и военной прокуратуре рассказали, что при крушении погибли двое: военнослужащий ВСУ и пилот США. Однако позже эти данные с официальных сайтов были убраны, а представители военного ведомства Киева заявили, что не располагают данными о гибели американского военного.

Одной из возможных причин крушения украинские СМИ называют детонацию боеприпасов, которые в тот момент могли находиться на борту истребителя.