Болтон может обсудить в Москве личную встречу Путина и Трампа

Москва, 22 октября. Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон и представители руководства России могут обсудить в Москве возможную личную встречу лидеров двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал источник.

Отмечается, что встреча Путина и Трампа может пройти в Буэнос-Айресе на саммите G20 11 ноября. Как пишет РИА Новости, Болтон с 22 по 23 октября находится в Москве с рабочим визитом.

Как уточнил источник, представитель Белого дома может обсудить с российской стороной возможную встречу лидеров РФ и США в Буэнос-Айресе. При этом источник подчеркнул, что где и когда пройдут переговоры, неизвестно. По его словам, «возможны любые варианты».

Издание пишет, по словам спикера, «это может и в Париже быть, и в Буэнос-Айресе на «двадцатке». Напомним, ранее Путин и Трамп встретились в ходе саммита США и России, который прошел в Хельсинки.