Во время «крымской весны» Киев пытался заблокировать счета российских моряков, открытые в украинских банках. Об этом рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, о чем сообщила «Красная звезда».

«Например, события во время «крымской весны» в 2014 году. В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота Российской Федерации, открытых в украинских кредитных организациях. Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги.

Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», — заявила она.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков, последовательный сторонник воссоединения полуострова с Россией, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился воспоминаниями о том, как прошла спецоперация по финансовому обеспечению полуострова. По словам российского политика, «военные действовали блестяще». Кроме того, Москва смогла обеспечить финансовую устойчивость полуострова и фактически сделала бессмысленными попытки заблокировать счета.

«Республика Крым после воссоединения с Россией была полностью финансово обеспечена. Буквально в первый же месяц после вхождения Крыма в состав РФ были решены все вопросы, прежде всего социального характера — были выплачены пенсии пенсионерам, работники бюджетной сферы получили зарплаты, были перераспределены финансовые потоки, которые позволили обеспечить стабильность субъекта», — рассказал член Совфеда.

По словам собеседника агентства, изначально крымчане предполагали, что первое время после воссоединения будет сложным. Но опасения жителей полуострова оказались напрасными.

«Мы не просто не почувствовали никаких сложностей, напротив, многие крымчане ощутили улучшение качества жизни с первых дней воссоединения. Хотя изначально мы предполагали, что первое время после воссоединения будет непростым. Выступая за проведение референдума, мы говорили, что сложности будут, но мы их преодолеем. Оказалось, что никаких трудностей не возникло. Все прошло просто идеально», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, Крым вновь стал частью России весной 2014 года, за соответствующее решение жители полуострова проголосовали на всенародном референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей высказались за воссоединение с РФ. Несмотря на соответствие референдума всем нормам внутреннего и международного права, Киев бездоказательно обвиняет Москву в «аннексии» территорий.