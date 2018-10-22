Оперативный штаб сообщил о состоянии пострадавших в Керчи

Керчь, 22 октября. В больницах Крыма, Краснодара и Москвы остаются 49 пострадавших во время бойни в керченском политехническом колледже.

Состояние пяти пострадавших от взрыва и стрельбы в Керчи оценивается как крайне тяжелое, десять человек остаются в тяжелом состоянии, 26 пострадавших – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил представитель оперативного штаба в комментарии РИА Новости.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, у всех пострадавших диагностированы минно-взрывные ранения. Самодельное взрывное устройство было начинено инфицированными гайками, болтами и гвоздями.

Напомним, студент политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября открыл огонь по однокурсникам и сотрудникам учебного учреждения, а затем взорвал бомбу. Жертвами трагедии стали 16 студентов и пять сотрудников колледжа, еще 50 человек получили травмы различной степени тяжести.