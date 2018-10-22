Усманов передал контроль над долей в Mail.ru Group менеджменту компании

Москва, 22 октября. Холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту интернет-компании в лице генерального директора Бориса Добродеева. Об этом сообщили в Mail.ru Group, заявление опубликовано на официальном сайте компании.

Согласно данным, приведенным в сообщении, USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.ru Group, в том числе компания больше не контролируется через АО «МФ Технологии» (совместное предприятие «Мегафона», «Газпромбанка», «Ростеха» и USM Holdings) ни одним из акционеров единолично. При этом в экономической структуре владения АО «МФ Технологии» не произошло никаких изменений.

По словам Усманова, комментарий которого передает пресс-служба USM, он готовил передачу последние несколько лет и уверен, что высокотехнологичной компанией должно руководить талантливое и амбициозное молодое поколение.

Ранее стало известно, что Mail.ru совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group и «Мегафон» создадут совместное предприятие в области e-commerce. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме, который прошел с 11 по 13 сентября во Владивостоке.