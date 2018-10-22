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Токио потребует от Facebook гарантий безопасности

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Токио потребует от Facebook гарантий безопасности

Токио, 22 сентября. Правительство Японии потребует от социальной сети Facebook принять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность персональных данных пользователей.

Как пишет агентство Kyodo, Токио решил обратиться к американской компании после масштабной утечки данных пользователей, которая затронула 87 миллионов человек по всему миру.

По данным издания, это не первый случай, когда Япония требует от социальной сети обеспечить защиту данных. Регулятор, в первую очередь, надеется добиться гарантий, что компания оперативно будет отвечать на просьбы пользователей об удалении их данных по мере необходимости. Кроме того, Токио требует провести расследование и выяснить причины масштабной утечки, которая произошла 29 сентября.

Тогда в Сеть попали данные 29 миллионов пользователей. Ранее The New York Times рассказала о передаче данных социальной сети компании Cambridge Analytica.

Токио потребует от Facebook гарантий безопасности

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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