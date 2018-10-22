Большая прачечная по отмыванию денег: эксперт объяснил, почему Трамп хочет разорвать ДРСМД

Вашингтон, 22 октября. Глава белого дома Дональд Трамп анонсировал выход Соединенных Штатов из ДРСМД. Американский президент объяснил свое решение тем, что РФ якобы не выполняет свои обязательства по соглашению.

Как отметил ветеран чеченской войны Дмитрий Сергеев, проблема заключается не в том, что кто-то из стран соблюдал или не соблюдал условия договора, Трамп — предприниматель, который просто «нашел способ заработать».

Эксперт указал на то, что, разрывая ДРСМД, Вашингтон стремится к одной цели — заработать.

«Пока договор действует, они не могут сбыть свои ракеты, лежащие мертвым грузом на складах. Как только документ перестает работать, они продают их в Европу. А еще говорят, что защищают европейцев от страшной России», — объяснил Сергеев.

Специалист полагает, что вырученные от продаж ракет денежные средства потратят на развитие военных программ, пишет «Царьград».

Он обратил внимание на то, что у Пентагона гигантский военный бюджет, половина которого идет на содержание и эксплуатацию баснословно дорогой техники и раздутого штата военных.

По его словам, у российской стороны есть вооружение, которое явно лучше, чем у США. Тогда в Вашингтоне поняли, что нет никакого смысла штамповать устаревшие образцы.

«Оперативно решить проблему в условиях гигантского государственного долга США не удастся. Конечно, если они не придумают очередную «маленькую победоносную войну» или не разорвут тот же ДРСМД», — уверен Сергеев.

Вашингтон на сегодняшний день ведет боевые действия по всему Ближнему Востоку, вовлекает Украину, Грузию, Приднестровье, добавил специалист.

«Все это большая «прачечная» по отмыванию денег и оправданию госдолга», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, поскольку РФ якобы «нарушает данное соглашение». Следом глава Белого дома не исключил, что Америка заключит новый договор о РСМД с РФ и КНР.

Выход американской стороны из ДРСМД вписывается в концепцию деятельности Трампа, под руководством которого Вашингтон уже покинул ряд крупных международных соглашений и организаций. Впрочем, как пишет Infox.ru, последствия разрыва ДРСМД будут более опасными, чем тот же выход из Парижского соглашения по климату.