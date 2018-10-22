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Россия готова отправить в ЦАР дополнительных военных инструкторов

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Россия готова отправить в ЦАР дополнительных военных инструкторов

Москва, 22 октября. Россия направит в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) дополнительных военных инструкторов, если соответствующий запрос поступит от властей страны, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Богданов отметил, что Москва готова отправить в ЦАР еще большее число военных инструкторов. Он пояснил, что это зависит от желания правительства ЦАР — от поступления в РФ соответствующего запроса.

«Мы всегда, когда у нас есть возможность, откликаемся на их пожелания, — заметил он, — имею ввиду содействие в укреплении безопасности».

«Так что я не исключаю этого [отправки дополнительных военных инструкторов в ЦАР],  — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства РФ. — Нужно больше, будет больше».

Россия готова отправить в ЦАР дополнительных военных инструкторов

Он отметил, что Москва готова содействовать политическому урегулированию на территории этого государства. Представители РФ участвовали в нескольких встречах в Хартуме.

«Мы действуем в полной координации с законным правительством, президентом ЦАР», — заметил российский дипломат.

Ранее эксперт — капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин — объяснил интерес стран Африки к военному сотрудничеству с Россией.

Автор: Катерина Иванова
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