Россия готова отправить в ЦАР дополнительных военных инструкторов

Москва, 22 октября. Россия направит в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) дополнительных военных инструкторов, если соответствующий запрос поступит от властей страны, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Богданов отметил, что Москва готова отправить в ЦАР еще большее число военных инструкторов. Он пояснил, что это зависит от желания правительства ЦАР — от поступления в РФ соответствующего запроса.

«Мы всегда, когда у нас есть возможность, откликаемся на их пожелания, — заметил он, — имею ввиду содействие в укреплении безопасности».

«Так что я не исключаю этого [отправки дополнительных военных инструкторов в ЦАР], — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства РФ. — Нужно больше, будет больше».

Он отметил, что Москва готова содействовать политическому урегулированию на территории этого государства. Представители РФ участвовали в нескольких встречах в Хартуме.

«Мы действуем в полной координации с законным правительством, президентом ЦАР», — заметил российский дипломат.

Ранее эксперт — капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин — объяснил интерес стран Африки к военному сотрудничеству с Россией.