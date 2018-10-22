«Французский кандидат» в президенты Украины рассказал о планах на выборы-2019

Среди почти трех десятков кандидатов в президенты Украины один стоит особняком — это бывший француз и потомок знатного украинского рода Мишель Терещенко. Главный упор этот амбициозный, с трудом говорящий по-украински, «технический», по сути, кандидат делает на «установление в стране жесткой системы законности». Похоже, десятилетие жизни в Незалежной так и не помогло Терещенко осознать, что «диктатура закона» в принципе невозможна в стране, в которой никакой законности не было со времен СССР.

Как правило, на Украине дискуссии о президентских выборах ведутся вокруг ограниченного перечня фамилий — политологи обсуждают пять, максимум 10 кандидатов. Кто-то из них уже подтвердил свои намерения баллотироваться, кто-то нет, — но все примерно понимают, кто будет основными фаворитами кампании 2019 года.

Но в начале нынешнего октября в информационном поле на Украине нежданно возник кандидат в президенты, который вызвал бурную дискуссию в соцсетях и в массмедиа. Им стал экс-мэр города Глухов Мишель Терещенко, потомок известных промышленников и меценатов XIX века, чье участие в выборах не мог спрогнозировать никто.

64-летний Терещенко — бывший французский бизнесмен, который в середине 2000-х вернулся на родину и отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил ему паспорт гражданина Украины, а 26 октября того же года Терещенко выиграл выборы в приграничном Глухове (в паре десятков километров от РФ), набрав почти 70% голосов.

В конце сентября 2018 года Терещенко заявил, что досрочно слагает с себя полномочия мэра. Причина — конфликт с городским советом, с которым мэр так и не нашел общего языка. В последнее время дошло до того, что городские депутаты попросту игнорировали заседания парламента. Впрочем, в этом Мишель Терещенко винит не свой плохой украинский и даже не свое незнание местных реалий Глухова, а «злого гения» — депутата Рады Андрея Деркача. Мол, тот давно контролирует район и выписал Терещенко «черную метку».

Мишель Терещенко рассказал Федеральному агентству новостей о своих личных качествах, за счет которых он собирается выиграть президентские выборы — подобно тому, как он выиграл выборы в Глухове.

«Жители Глухова голосовали за меня, как, видимо, будет голосовать на следующих выборах множество украинцев. Я — абсолютно новое лицо, нетипичный кандидат, потому что я был гражданином Евросоюза 60 лет моей жизни. Я служил в армии и был офицером армии НАТО. Я знаю, что такое Европа, и знаю, что именно нам нужно сделать, чтобы стать страной-членом Евросоюза», — уверен Терещенко.

Терещенко отмечает — среди нынешних кандидатов в президенты ни он, ни многие другие украинцы не видят того, кто имел бы политическую волю для изменения страны, а также для реальной борьбы с коррупцией.

«В этой стране нужно установить жесткую диктатуру закона, — утверждает Терещенко. — В первую очередь нужно полностью поменять руководство Верховного и Конституционного судов, верхушку Генпрокуратуры и МВД Украины, СБУ и многих других ведомств. Никто из тех кандидатов, кто сегодня «встроен» в политическую систему страны, не способен пойти на такие шаги. Изменить систему на уровне маленького городка невозможно. Поэтому я просто вынужден баллотироваться на должность президента Украины».

Кроме того мсье Мишель предлагает создать «антиолигархическую платформу» с привлечением общественных организаций — для формирования команды «профессиональных государственных деятелей». По его мнению, нынешняя государственная власть на Украине «не желает меняться и лишь имитирует реформы».

Мишель Терещенко своим примером показал, что вовсе не чужд нестандартным ходам — например, вскоре после переезда на Украину в 2003 году он начал делать бизнес на «траве», причем абсолютно легально. Вложив относительно небольшие деньги, он основал компанию Linen of Desna и начал выращивать техническую коноплю. Такая мысль и до Терещенко приходила в голову сотням украинцев — они, правда, не знали, что конопля может быть технической, а потому неизменно оказывались за решеткой.

Терещенко же, используя свой имидж «заезжего французского барина», легко убедил власти и силовиков, что эта культура помогает в лечении многих болезней, например, алкоголизма (что отчасти правда). Сегодня на сайте Linen of Desna указано, что компания — крупнейший производитель льна и конопли на Украине. А ключевая продукция компании — пакля строительная, конопляное и льняное волокно, масло, топливные брикеты и т. д.

Более того, недавно Терещенко пообещал, что «в Сумской области может быть открыт первый в Европе центр терапии марихуаной» — и снова не вызвал общественного осуждения; возможно, потому что пока не довел свою идею до конца.

К «успехам» Мишеля Терещенко на посту мэра Глухова причисляют закрытие двух регулярных печатных изданий, осмеливавшихся критиковать мэра и его дела, и снос памятников Ленину и Колобку в центре Глухова; а также то, что мэр Терещенко первым на Украине выступил с инициативой делать из конопли «вкусный и полезный хлеб». Инициативу встретили овациями, и в Глухове до сих пор кое-где можно приобрести хлебные изделия характерного зеленоватого цвета. Впрочем, поднять с помощью конопли экономику Глухова Терещенко не удалось — скорее наоборот, большинство ранее работавших местных предприятий при нем закрылось. Поэтому когда Терещенко объявил о желании покинуть пост мэра, никто из глуховцев убиваться от горя не стал.

Еще одна «фишка» из жизни кандидата Мишеля Терещенко — на днях 64-летний политик в третий раз стал отцом. 18 октября его 40-летняя супруга Елена Еськина, на которой французский «конопляный король» женился в Киеве, родила мальчика, которого назвали Никола — в честь прадедушки Мишеля, который также родился 18 октября, но немного раньше, в 1819 году.

По мнению экспертов, бурная реакция общественности на выдвижение Терещенко связана с главным трендом на Украине — избиратели разочарованы всеми «старыми» политиками, они ищут новые лица, но еще не определились с тем, какие люди могут представлять их на выборах. Политические аналитики, казалось, просчитали все возможные варианты и комбинации с новыми фамилиями, а тут — «сюрприз из Глухова».

Многие эксперты уверены — если рейтинговые кандидаты вдруг начнут остро реагировать на Терещенко, то у него действительно может появиться небольшой шанс на президентство. В целом же, считают аналитики, Терещенко чисто «технический» кандидат — больших денег у него нет и не предвидится, никто из олигархов вкладываться в его кампанию пока не намерен, а значит, хорошей раскрутки для избирателя ему ждать не приходится.

Конечно, какое-то время мсье Мишель может пожонглировать перед избирателями своими идеями «диктатуры закона» и «построения европейского государства» — однако простые украинцы уже успели повидать немало политиков, обещавших им «жизнь как в Европе». Причем свое обещание они выполнили — однако только по части цен на продукты и услуги ЖКХ. При всем уважении к старинному роду «конопляного короля», отмечают политологи, ставить на Мишеля Терещенко как на будущего президента сегодня не рискнет на Украине даже сумасшедший.