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Сирия: террористы «Джебхат ан-Нусры» покинут буферную зону в Идлибе к 27 октября

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Сирия: террористы «Джебхат ан-Нусры» покинут буферную зону в Идлибе к 27 октября

Дамаск, 22 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 выведут свои формирования из демилитаризованной зоны в Идлибе к 27 октября. Об этом пишет газета Al-Watan, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что боевики покинут территорию провинции к сроку проведения четырехстороннего саммита в Стамбуле с участием России, Германии, Франции и Турции.

Кроме того, Идлиб покинут ряд других террористических группировок. Они покинут районы, в которых создается буферная зона. Газета пишет, что это произойдет «без публичных заявлений, подчинившись ультиматуму Анкары».

Ранее планировалось, что экстремистов должны вывести с линии соприкосновения с правительственными силами к 15 октября. Однако главари группировки «Джебхат ан-Нусра» не сделали этого и потребовали от Турции дополнительных гарантий.

Сирия: террористы «Джебхат ан-Нусры» покинут буферную зону в Идлибе к 27 октября

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алия Садыкова
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