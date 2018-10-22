Сирия: террористы «Джебхат ан-Нусры» покинут буферную зону в Идлибе к 27 октября
Дамаск, 22 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 выведут свои формирования из демилитаризованной зоны в Идлибе к 27 октября. Об этом пишет газета Al-Watan, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что боевики покинут территорию провинции к сроку проведения четырехстороннего саммита в Стамбуле с участием России, Германии, Франции и Турции.
Кроме того, Идлиб покинут ряд других террористических группировок. Они покинут районы, в которых создается буферная зона. Газета пишет, что это произойдет «без публичных заявлений, подчинившись ультиматуму Анкары».
Ранее планировалось, что экстремистов должны вывести с линии соприкосновения с правительственными силами к 15 октября. Однако главари группировки «Джебхат ан-Нусра» не сделали этого и потребовали от Турции дополнительных гарантий.
1 Организация запрещена на территории РФ.