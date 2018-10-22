В Саудовской Аравии заявили, что не станут использовать нефть как инструмент давления в деле Хашукджи

Эр-Рияд, 22 октября. Власти Саудовской Аравии не намерены использовать нефть в качестве инструмента давления в споре с западными странами, связанном с гибелью на территории саудовского консульства в Турции журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Глава ведомства выразил надежду на то, что политический кризис, в том числе инцидент с представителем СМИ, будет разрешен. При этом, по его словам, на мировой арене не повторится нефтяное эмбарго 1973 года, когда некоторые страны Персидского залива резко сократили поставки нефти на Запад в ответ на поддержку Израиля.

Как отметил аль-Фалех, Саудовская Аравия на протяжении многих лет ведет последовательную политику обеспечения стабильности на мировых рынках и глобального роста. В то же время слишком высокие цены на нефть могут привести к рецессии в мировой экономике, подчеркнул министр, в чем не заинтересованы ни производители, ни потребители.

«Саудовская Аравия — очень ответственная страна, на протяжении десятилетий мы использовали нефть как добросовестный экономический инструмент и не применяли его в политических целях», — цитирует аль-Фалеха ТАСС.

Напомним, Хашукджи пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Впоследствии стало известно, что журналист был «случайно задушен» во время собеседования. Один из участников преступления надел одежду и аксессуары представителя СМИ, чтобы зафиксировать его «выход из консульства». Тело погибшего вывезли за 90 километров от Стамбула.

Ранее инцидент обсудили президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности диалога двух лидеров пока не разглашаются.