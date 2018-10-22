Пожилой петербуржец улетел на отдых в Тунис и пропал без вести

Санкт-Петербург, 22 октября. Пенсионер улетел на отдых в Тунис месяц назад из Санкт-Петербурга и пропал без вести.

Как стало известно ФАН, сообщение о пропаже поступило от внука, она сообщил, что его 90-летний дед 15 сентября текущего года уехал в туристическое путешествие в Тунис и пропал, до настоящего момента нет никакой информации о его местонахождении. Пенсионер должен был вернутся 5 октября.

На вид ему 89 лет, рост составляет 170 сантиметров, у пожилого человека серые глаза, овальное лицо, волосы короткие седые. Также известно, что он из дома ни разу не уходил, проживает на проспекте Ветеранов в Петербурге.