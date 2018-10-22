На Украине возбудили уголовное дело из-за антивенгерских плакатов

Киев, 22 октября. Плакаты с изображением украинских чиновников и общественников венгерского происхождения, где их обвиняют в сепаратизме, появились в Закарпатской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в ночь на 20 октября неизвестные развесили плакаты провокационного содержания на территории нескольких населенных пунктов области. На плакатах изображены три чиновника венгерского происхождения — Василий Брензович, Иосиф Борто, Илдико Орос.

По факту провокации заведено уголовное дело из-за разжигания ненависти и национальной вражды. Следователи установят причастных к провокации, в настоящий момент проводится досудебное расследование.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились в 2017 году из-за принятия Украиной закона об образовании. Согласно закону, в старших классах отменяется преподавание на языках национальных меньшинств. С 2020 года все обучение перейдет на украинский язык.

До конфликта между Будапештом и Киевом в Закарпатье проживало около 150 тысяч этнических венгров. Со времени обострения ситуации эта цифра упала до 100 тысяч.

В Будапеште заявили, что будут препятствовать евроинтеграции Украины и стремлению сблизиться с НАТО, если Киев продолжит притеснять национальные меньшинства. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сравнил политику Киева в отношении закарпатских венгров с действиями «самых мрачных диктатур». Политик обвинил Верховную раду в сговоре с экстремистами. Сийярто добавил, что ситуация в Закарпатье стала предметом обсуждения с представителями Госдепа США и генсека НАТО.