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Глава Минприроды заявил, что санкции откроют для России новый путь развития

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В Минприроды РФ заявили, что санкции откроют для России новый путь развития

Москва, 22 октября. Россия из-за санкций станет сильнее и откроет новый путь развития, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

По его словам, проекты, которые исторически сложились между Россией и теми или иными странами, продолжаются. Как уточнил Кобылкин, они «идут сложнее гораздо, но продолжаются». В эфире телеканала НТВ министр подчеркнул, что антироссийские санкции позволили прояснить позицию Запада по отношению к РФ.

«Маски сброшены, это хорошо. Я считаю, что у России все получится», — подчеркнул министр.

Напомним, сейчас в отношении России действуют ряд ограничительных мер из-за возвращения Крыма в состав России. Крым стал одним из регионов России в 2014 году по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей поддержали эту инициативу.

Напомним, 27 августа в отношении России были введены новые санкции из-за якобы причастности российской разведки к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В Минприроды РФ заявили, что санкции откроют для России новый путь развития

Автор: Алия Садыкова
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