Минздрав РФ выявил причину нехватки льготных лекарств для тяжелобольных

Москва, 22 октября. Причина нехватки льготных лекарств для тяжелобольных россиян кроется в плохой организации поставок на региональном уровне, заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

Власти гарантируют россиянам с тяжелыми заболеваниями лекарства за счет бюджета. Однако получить лекарственные средства у больных получается не всегда. В связи с этим появляются жалобы на то, что врачи не выписывают своим пациентам положенные лекарства. Сотрудники больниц объясняют этот шаг отсутствием соответствующих препаратов.

В «Лиге защитников пациентов» в таких случаях советуют россиянам обращаться в прокуратуру.

Хоть в последний год число отсроченных рецептов сократилось почти в пять раз, проблемы с этими важными для здоровья и жизни людей поставками остаются. В Минздраве провели анализ для выявления причин, которые привели к сбою работы системы. Как выяснилось, дело в плохой организации со стороны местных органов исполнительной власти, передает «Известия», ссылаясь на источники в ведомстве.