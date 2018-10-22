Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Минздрав РФ выявил причину нехватки льготных лекарств для тяжелобольных

51
0 Оставить комментарий

Минздрав РФ выявил причину нехватки льготных лекарств для тяжелобольных

Москва, 22 октября. Причина нехватки льготных лекарств для тяжелобольных россиян кроется в плохой организации поставок на региональном уровне, заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

Власти гарантируют россиянам с тяжелыми заболеваниями лекарства за счет бюджета. Однако получить лекарственные средства у больных получается не всегда. В связи с этим появляются жалобы на то, что врачи не выписывают своим пациентам положенные лекарства. Сотрудники больниц объясняют этот шаг отсутствием соответствующих препаратов.

В «Лиге защитников пациентов»  в таких случаях советуют россиянам обращаться в прокуратуру.

Минздрав РФ выявил причину нехватки льготных лекарств для тяжелобольных

Хоть в последний год число отсроченных рецептов сократилось почти в пять раз, проблемы с этими важными для здоровья и жизни людей поставками остаются. В Минздраве провели анализ для выявления причин, которые привели к сбою работы системы. Как выяснилось, дело в плохой организации со стороны местных органов исполнительной власти, передает «Известия», ссылаясь на источники в ведомстве.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое