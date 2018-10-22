Эксперт объяснил отсутствие замены для главы Забайкалья

Чита, 22 октября. Сложность в поиске замены для губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, которая сообщила об отставке 11 октября, связана со сложностью самого региона, считает глава региональной гильдии политологов и социологов, доктор философских наук Дмитрий Крылов.

«Отсутствие замены во многом связано со сложностью самого региона — не думаю, что кто-то особо бьется за пост руководителя края, который находится в крайне неудовлетворительном состоянии», — рассказал Крылов в беседе с ТАСС.

По словам Крылова, подобных прецедентов с замещением главы региона и назначением врио губернатора еще не было – отставки принимали оперативно. Как отмечает эксперт, вызывает недоумение, что Жданова остается в должности губернатора, но с 8 октября не выходит на работу.

Крылов добавил, что Забайкальский край находится на грани банкротства. Эксперт считает, что на должность главы региона необходимо найти не политика, а эффективного технократа и управленца.

Напомним, губернатор Забайкалья подала в отставку 11 октября. Ее отставка до сих пор не принята, а врио губернатора не назначен. С 8 октября губернатор ушла в отпуск, а затем продлила его до 29 октября. Обязанности главы региона исполняет первый вице-премьер региона Александр Кулаков.