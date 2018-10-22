Хотя бы 209-го проекта: в Киеве подсчитали, сколько подлодок США надо Украине для борьбы с РФ в Черном море

Киев, 22 октября. Для Украины крайне необходимо провести переговоры с Соединенными Штатами о передаче не только фрегатов, но и подводных лодок, для борьбы с российскими субмаринами в акватории Черного моря. Об этом сообщил представитель Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Эксперт отметил, что боевая способность военно-морских сил Украины в море относительная, по этой причине передача еще двух фрегатов была бы весьма кстати.

Лупаков напомнил, что Соединенные Штаты передали турецким властям после Второй мировой войны восемь подводных лодок, которые были в идеальном состоянии, передает «ПолитНавигатор».

«Сегодня США вводят в эксплуатацию новую военную технику, а старую могут передавать. Очень хорошо, что наша власть, в конце концов, провела переговоры о передаче двух катеров», — указал эксперт.

Однако, по его мнению, было бы еще лучше, если бы и другие государства Североатлантического альянса отдавали Украине военное имущество. Он обратил внимание, что Киеву необходимы главным образом подводные лодки.

«Для борьбы с российскими подводными лодками в Черном море нам крайне необходимы подводные лодки, хотя бы 209-го проекта, которые уже списали и утилизируют», — подсчитал Лупаков, отметив, что другого оружия для борьбы с «агрессором» у киевских властей сейчас нет.

В конце августа командование ВМС Украины заявляло, что киевские власти сегодня не могут достигнуть военного равенства с Россией на Черном и Азовском морях.

Ранее журнал The American Conservative сообщал, что российский флот способен уничтожить украинские корабли и базу ВМС в Азовском море «в течение считанных минут».