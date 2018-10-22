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«Силовые машины» просят пересмотреть бюджет и сроки сдачи ТЭС во Вьетнаме

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«Силовые машины» просят пересмотреть бюджет и сроки сдачи ТЭС во Вьетнаме

Москва, 22 октября. Компания «Силовые машины» сообщила о трудностях при исполнении международных контрактов на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме из-за американских санкций.

Как пишет «Коммерсант», компания «Силмаш» попросила вице-премьера Максима Акимова внести межправительственной комиссии РФ и Вьетнама вопрос о пересмотре бюджета и отсрочке ввода энергоблоков на полтора года.

По данным российской компании, из-за наложенных санкций США, проект оставили многие контрагенты. По мнению представителей компании, это может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства.

В аппарате Акимова, который возглавляет межправительственную комиссию, подтвердили, что заседание может пройти в конце октября.

Напомним, контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» мощностью 1,2 тысячи МВт был заключен в декабре 2014 года. В конце января Вашингтон ввел санкции против «Силовых машин».

«Силовые машины» просят пересмотреть бюджет и сроки сдачи ТЭС во Вьетнаме

Автор: Алия Садыкова
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