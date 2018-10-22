Рецидивист изнасиловал двух школьниц под Иркутском

Иркутск, 22 октября. Рецидивист изнасиловал двух школьниц в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Сообщение о совершенном преступлении в отношении 12-летних девочек поступило в отделение полиции 19 октября, насильником оказался 51-летний житель Иркутского района, который шесть месяцев назад вышел из тюрьмы.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух школьниц. Мужчину объявили в федеральный розыск.