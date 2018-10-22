Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стали известны подробности убийства годовалой девочки на Сахалине

47
0 Оставить комментарий

Стали известны подробности убийства годовалой девочки на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 октября. Стали известны подробности жестокого убийства годовалой девочки на Сахалине. О них рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Ольга Чебыкина.

По версии следствия, страшное преступление было совершено в середине октября текущего года. Приехавшие из села Троицкое в село Шебунино мать с годовалой девочкой пришли в гости. 37-летняя женщина распивала спиртные напитки со знакомыми, девочка плакала и капризничала.

Хозяева попросили женщину успокоить ребенка, после чего она отвела его в ванную и несколько раз ударила ножом девочку в спину. Она положила тело малышки в пакет и выбросила на улицу со второго этажа, затем отнесла пакет в мусорный контейнер.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под стражей.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое