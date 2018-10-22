Стали известны подробности убийства годовалой девочки на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 октября. Стали известны подробности жестокого убийства годовалой девочки на Сахалине. О них рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Ольга Чебыкина.

По версии следствия, страшное преступление было совершено в середине октября текущего года. Приехавшие из села Троицкое в село Шебунино мать с годовалой девочкой пришли в гости. 37-летняя женщина распивала спиртные напитки со знакомыми, девочка плакала и капризничала.

Хозяева попросили женщину успокоить ребенка, после чего она отвела его в ванную и несколько раз ударила ножом девочку в спину. Она положила тело малышки в пакет и выбросила на улицу со второго этажа, затем отнесла пакет в мусорный контейнер.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под стражей.