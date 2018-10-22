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Ученые: Белые медведи на Чукотке стали упитаннее и спокойнее

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Ученые: Белые медведи на Чукотке стали упитаннее и спокойнее

Владивосток, 22 октября. Российско-американская исследовательская экспедиция на острове Врангеля на Чукотке насчитала 466 белых медведей. Об этом рассказал представитель заповедника «Остров Врангеля».

Он отметил, что ученые заметили, как животные стали упитаннее, спокойнее и меньше реагируют на присутствие людей. Как пишет РИА Новости, в 2017 году на территории было 589 медведей. В 2018 году в рамках трехнедельной экспедиции были зафиксированы 466 белых медведей, включая 68 семейных групп. Как считают эксперты, медведи стали спокойнее и упитаннее из-за того, что начали лучше питаться.

Специалисты уточнили, что видимость меняется, также часть неучтенных хищников могла находиться на другой части острова. Напомним, по-чукотски остров Врангеля называется Умкилир, что в переводе означает «остров белых медведей». Ученые считают его «родильным домом» этих хищников.

Ученые: Белые медведи на Чукотке стали упитаннее и спокойнее

Автор: Алия Садыкова
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