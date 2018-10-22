Новый состав правительства сформирован в Алтайском крае

Барнаул, 22 октября. Глава Алтайского края Виктор Томенко официально представил новый состав правительства региона. Из 21 руководителя исполнительной власти назначены больше половины — 14, что, согласно законам края, свидетельствует о том, что состав правительства создан. Об этом губернатор заявил в понедельник.

Как отметил глава региона, заместителем председателя кабинета министров и главой министерства экономического развития назначен Павел Дитятев, другим заместителям руководителя правительства назначена Ирина Долгова, которая будет курировать социальные вопросы.

Отмечается, что зампред Иван Кибардин будет работать над блоком имущественных вопросов и главным объемом надзорно-контрольной работы. Замредседателя правительства Александр Лукьянов, как и прежде, будет руководить блоком вопросов, касающихся развития сельского хозяйства, передает ТАСС.

Зампредом правительства и главой финансового ведомства региона назначен Владимир Притупов, зампредом правительства и руководителем администрации губернатора и администрации края — Виталий Снесарь.

С остальными членами правительства можно ознакомиться на сайте Алтайского края.

По словам Томенко, с понедельника, 22 октября, новое правительство приступит к выполнению своих обязанностей.

Ранее стало известно, что правительство региона 2 июня было отправлено в отставку после того, как бывший глава Александр Карлин ушел в отставку, а врио главы Алтайского края был назначен Виктор Томенко. В начале сентября 2018 года он был избран губернатором.