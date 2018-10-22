Бывший посол ЕС заявил, что НАТО не видит в России угрозы для Прибалтики

Вильнюс, 22 октября. Бывший посол Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что Москву не следует рассматривать в качестве угрозы для стран Прибалтики.

Как пишет газета The Baltic Times, он уточнил, что не рассматривает Россию как прямую угрозу для стран Балтии. При этом политик подчеркнул, что «Пентагон и НАТО тоже этого не видят». Ушацкас, который является кандидатом на пост в президенты Литвы, добавил, что в случае победы он повысит оборонный бюджет государства. Он также заявил, что не будет воспринимать Россию как некую угрозу. Кроме того, бывший посол призвал поддерживать отношения с Москвой.

Ранее эксперт призвал пересмотреть отношения с Литвой в ответ на антироссийские действия Вильнюса. Сейм Литвы принял закон, запрещающий российским политтехнологам консультировать кандидатов во время выборов. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с корреспондентом ФАН пояснил, что инициатива, предлагаемая литовскими властями, наносит удар по политике Евросоюза в целом.