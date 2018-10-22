Названы журналисты, пользующиеся авторитетом у россиян

Москва, 22 октября. Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим авторитетом среди россиян. Об этом говорят данные опроса, который провела группа ЦИРКОН по инициативе Фонда «Медиастандарт».

Отмечается, что 11,1% россиян уважают Соловьева, а также считают его мнение авторитетным. На втором месте оказались Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).

Наиболее популярен в Сети Юрий Дудь, его считают авторитетным 0,7% россиян. При этом 51% опрошенных не назвали ни одного журналиста, чье мнение оно считают важным для себя.

Как пишет РИА Новости, при оценке журналистов важным качеством респонденты назвали личные качества представителей СМИ. При этом 79% опрошенных считают, что российские журналисты смелые, 77% — что они обладают чувством юмора.

Опрос провели в июле-августе 2018 года среди 1604 человек.