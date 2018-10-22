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Экономика

СМИ сообщили сумму вложений пенсионных фондов США в российские активы

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СМИ сообщили сумму вложений пенсионных фондов США в российские активы

Москва, 22 октября. Крупнейшие пенсионные фонды Соединенных Штатов держат российские активы на сумму 1,5 млрд долларов. Об этом передает РБК со ссылкой на материалы фондов.

К примеру, как утверждает издание, американский пенсионный фонд California Public Employees' Retirement System, который обслуживает порядка 2 млн человек, держит в акциях российских компаний и государственных облигациях свыше 1,1 млрд долларов.

В американском конгрессе на сегодняшний день находится несколько законодательных проектов, предполагающих введение санкций против российского государственного долга. Минфин Соединенных Штатов выступает против подобных мер. В том же проекте содержится и инициатива заморозить активы российских госбанков, которыми на данный момент владеет CalPERS.

Акции подсанкционных фирм также есть в портфелях второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System, представляющего интересы педагогов и учителей, и пенсионного фонда Флориды.

Автор: Алексей Громов
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