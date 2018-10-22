Саудовский министр прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Эр-Рияд, 22 октября. Гарантий того, что цена нефти в 2019 году не превысит 100 долларов за баррель, нет, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

По его словам, этому могут способствовать неопределенность с объемом поставок на мировом рынке нефти, а также угроза санкций против Ирана и падение поставок из ряда других государств.

Как пишет ТАСС, аль-Фалех уточнил, что добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки, при необходимости она может вырасти до 12 миллионов баррелей в сутки. При этом он уточнил, что возможен рост цен до 100 долларов за баррель с нынешних около 80 долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК держать цены на нефть на низком уровне. Трамп заявил, что надеется на существенное увеличение объемов добычи нефти со стороны стран ОПЕК, отметив, что данное решение позволит держать цены на нефть на низком уровне.