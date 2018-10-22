На Камчатке заработает способная засечь самолеты-невидимки радиолокационная станция

Петропавловск-Камчатский, 22 октября. В размещенную на Камчатке воинскую часть радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) поступит способная распознавать самолеты-невидимки современная радиолокационная станция (РЛС) П-18Р. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Оборудование планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Радиолокационная станция должна обнаруживать воздушные объекты, измерять дальность, азимут и их радиальную скорость. Кроме того П-18Р предназначена для распознавания класса целей и их автоматического сопровождения, а также передачи радиолокационной информации в интегрированную систему управления.

Новая РЛС отличается высокой дальностью обнаружения воздушных объектов и точностью определения их координат. Станция обладает повышенной надежностью, хорошо защищена от помех и способна обнаруживать изготовленные по технологии «стелс» цели.