Появились фото с места смертельного ДТП с участием Mercedes в Краснодарском крае

Краснодар, 22 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае. В результате аварии погибли четыре человека.

По имеющимся данным, в Гулькевичском районе Краснодарского края в селе Новоукраинское примерно в 01.25 Mercedes-Benz врезался в дерево. В результате ДТП погибло 4 человека — двое сразу на месте, двое — в больнице. Также пострадали три человека.

Список погибших: Наталья Н. 1993 года рождения, Анжела П. 1995 года рождения, Андрей Н. 1996 года рождения, Сергей Ш. 1994 года рождения.

В настоящее время о причинах смертельной аварии не сообщается.