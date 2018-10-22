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Появились фото с места смертельного ДТП с участием Mercedes в Краснодарском крае

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Появились фото с места смертельного ДТП с участием Mercedes в Краснодарском крае

Краснодар, 22 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае. В результате аварии погибли четыре человека. 

Появились фото с места смертельного ДТП с участием Mercedes в Краснодарском крае

По имеющимся данным, в Гулькевичском районе Краснодарского края в селе Новоукраинское примерно в 01.25 Mercedes-Benz врезался в дерево. В результате ДТП погибло 4 человека — двое сразу на месте, двое — в больнице. Также пострадали три человека.

Список погибших: Наталья Н. 1993 года рождения, Анжела П. 1995 года рождения, Андрей Н. 1996 года рождения, Сергей Ш. 1994 года рождения. 

Появились фото с места смертельного ДТП с участием Mercedes в Краснодарском крае

В настоящее время о причинах смертельной аварии не сообщается.

Автор: Алексей Громов
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