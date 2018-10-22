Пожилой американец 40 часов ждал спасения на дне шахты и убил трех гремучих змей

Вашингтон, 22 октября. В штате Аризона Соединенных Штатов Америки спасли 62-летнего мужчину, который упал в заброшенную шахту, забитую змеями.

Как передает CNN, инцидент произошел 15 октября. Американец Джон Уодделл хотел спуститься по шахтному стволу при помощи самодельного ворота, установленного на поверхности. Мужчина начал спуск, но карабин сломался, и он упал с высоты 15 метров. Мужчина получил несколько переломов обеих ног.

Пострадавший остался без еды, воды и сотовой связи. Ближайшая дорога располагалась на расстоянии пяти километров. При этом в шахте находились змеи. За 40 часов пребывания в колодце мужчина убил трех гремучих змей.

Спас пожилого мужчину сосед, который знал о местонахождении Уодделла и обещал приехать, если тот не вернется ко вторнику.