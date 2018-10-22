Facebook купит компанию, работающую в сфере безопасности

Москва, 22 октября. Компания Facebook планирует приобрести фирму, которая занимается разработками в сфере информационной безопасности.

Как пишет интернет-портал Information, представители компании обратились к ряду фирм в этой сфере с предложением о покупке. Сейчас идут консультации. По данным сайта, сделка может быть завершена до конца 2018 года. Отмечается, что компания решила приобрести фирму по разработке систем безопасности после хакерской атаки на социальную сеть, которая произошла в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Facebook собирается полностью перейти на возобновляемые источники энергии в 2020 году. Американская корпорация Facebook заявила, что поставила себе целью снизить число вредных выбросов у предприятий на 75%. Кроме того, компания намерена полностью перейти на возобновляемые источники энергии к концу 2020 года.