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Сирия: в старейшем городе Босра отремонтируют поврежденный во время войны римский амфитеатр

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Сирия: в старейшем городе Босра отремонтируют поврежденный во время войны римский амфитеатр

Дамаск, 22 октября. В сирийском городе Босра в провинции Даръа планируют восстановить поврежденный в результате военных действий римский амфитеатр. Об этом журналистам сообщил главный администратор местного музея Ахмед Али.

Али отметил, что в экспозиции городского музея представлены памятники и скульптуры, которые собирали по всей Босре. По его словам, несмотря на семилетнюю войну, древний город почти не пострадал.

«Удивительно, что древний город почти не пострадал. Семь лет здесь воевали, а он стоит как и стоял. Несколько снарядов на территорию амфитеатра все же упали, но мы уже скоро начинаем ремонт и всему вернем прежний вид», — заявил Али.

Администратор музея также сообщил, Босра считается старейшим городом на планете. Местный амфитеатр пострадал в ходе военных действий не сильно, но в строении необходимо провести небольшие ремонтные и реставрационные работы.

Автор: Виктор Мальцев
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