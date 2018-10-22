Причина аварии при запуске «Союза-ФГ» установлена | 22 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Члены комиссии «Роскосмоса» установили причину аварии при старте ракеты «Союз-ФГ» Члены комиссии «Роскосмоса», исследующие аварию ракеты «Союз-ФГ», установили причину. Виной инцидента стало непреднамеренное повреждение шестимиллиметрового штока датчика открытия сопла блока «Д» первой ступени. Эксперты пришли к заключению, что именно эта неисправность привела к чрезвычайному происшествию при взлете. Итоговый отчет будет представлен 30 октября. Ожидается, что после этого запуски ракет типа «Союз» возобновятся. Следующий пилотируемый пуск запланирован на декабрь текущего года.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не появилась на рабочем месте после отпуска Объявившая об отставке губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не появилась на рабочем месте по окончании отпуска. О намерении уйти в отставку с поста руководителя региона политик объявила во время отдыха. При этом, как сообщается, прошение о сложении полномочий до сих пор не принято. Напомним, в очередном отпуске глава региона находилась с 8 октября, с тех пор обязанности губернатора выполняет первый заместитель председателя регионального правительства Александр Кулаков.

В Сирии снова действует разрушенный монастырь святого Юлиана Эмесского в старом городе Хомс В Сирии продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры и культурного наследия. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал во вновь действующем монастыре святого Юлиана Эмесского в старом городе Хомс. Джихадистам потребовалось около двух недель, чтобы сравнять монастырь с землей. Впоследствии боевики публиковал в Интернете снимки своих разрушений. После ухода незаконных вооруженных группировок из региона в 2014 году и восстановления в монастыре святого Юлиана Эмесского прошла первая молитва в присутствии епископа Антиохийского православной церкви Патриарха Иоанна X.