Синоптики предупредили жителей Приморья о скором снегопаде
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Владивосток, 22 октября. На Приморский край вскоре обрушатся сильные снегопады. По данным синоптиков, обильные осадки в регионе ожидаются в конце этой недели.
Как отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай, активный южный циклон будет вытеснен холодной воздушной массой арктического происхождения, которая и принесет в регион сильные снегопады, пишет News.ru.
Он также порекомендовал жителям Приморья в экстренном порядке подготовить зимнюю одежду и обувь, а автомобилистам — поменять шины.
Как сообщалось ранее, с предстоящего вторника жителей Москвы ожидают дожди, резкое похолодание и падение атмосферного давления.