Синоптики предупредили жителей Приморья о скором снегопаде

Владивосток, 22 октября. На Приморский край вскоре обрушатся сильные снегопады. По данным синоптиков, обильные осадки в регионе ожидаются в конце этой недели.

Как отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай, активный южный циклон будет вытеснен холодной воздушной массой арктического происхождения, которая и принесет в регион сильные снегопады, пишет News.ru.

Он также порекомендовал жителям Приморья в экстренном порядке подготовить зимнюю одежду и обувь, а автомобилистам — поменять шины.

Как сообщалось ранее, с предстоящего вторника жителей Москвы ожидают дожди, резкое похолодание и падение атмосферного давления.