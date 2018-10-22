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Эксперт заявил, что видео сборки ракет «Союз» помогло бы установить причину аварии

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Эксперт заявил, что видео сборки ракет «Союз» помогло бы установить причину аварии

Москва, 22 октября. Введение видеоконтроля за сборкой ракет-носителей помогло бы установить момент, в который была допущена ошибка, ставшая причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», но не смогло бы ее предотвратить. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Он прокомментировал ранее появившееся в СМИ известие о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после инцидента с «Союзом» поручил ввести на этапе сборки ракет-носителей дополнительный контроль — видеофиксацию.

Крикалев уточнил, что не уверен в целесообразности введения видеоконтроля. Он уточнил, что можно ввести обязательное фотографирование. Как пишет газета «Известия», установка видеокамер является целесообразным лишь тогда, если необходимо установить момент аварии. Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпела крушение 11 октября. Пилоты были вынуждены экстренно приземлиться на землю.

Эксперт заявил, что видео сборки ракет «Союз» помогло бы установить причину аварии

Автор: Алия Садыкова
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