Россияне не пострадали при сходе с рельсов поезда на Тайване

Пекин, 22 октября. Россияне не пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда на Тайване. Об этом в понедельник заявил заведующий консульской секцией Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Чудодеев.

По его словам, данных о пострадавших россиянах не поступало. Среди иностранных граждан небольшие ранения получила лишь жительница США. Чудодеев объяснил, что данный маршрут не востребован среди россиян, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье около 17.00 по местному времени (12.00 по московскому времени) в районе города Илань пассажирский состав сошел с рельсов. Поезд следовал из Шулиня в Тайдун. По последним данным, в результате чрезвычайного происшествия погибли 18 человек, почти 190 пострадали.

В настоящее время причина инцидента не известна. Данный поезд находился в эксплуатации в течение шести лет, в прошлом году он прошел необходимую проверку и техническое обслуживание. Пассажиры сообщили, что перед аварией машинист часто применял торможение.