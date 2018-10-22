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В Минобороны заявили об индексации пенсий и окладов военнослужащих в России

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В Минобороны заявили об индексации пенсий и окладов военнослужащих в России

Москва, 22 октября. Оклады и пенсии военнослужащих в ближайшие три года будут индексироваться в среднем на 4% ежегодно. Об этом рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

По ее словам, с 1 января 2018 года оклады военных подняли на 4%. Следующая индексация ожидается 1 октября 2019 года. Кроме того, индексация также произойдет в 2020 и 2021 годах. Зарплаты поднимут на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно.

Как пишет «Красная звезда», Шевцова уточнила, что одной из главных задач остается поиск решений обеспечения роста зарплат гражданским служащим.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста зарплаты населения. При этом глава государства отметил, что с января по август 2018 года была зафиксирована положительная динамика в этом направлении.  

В Минобороны заявили об индексации пенсий и окладов военнослужащих в России

Автор: Алия Садыкова
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