Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации по кори на Украине

Москва, 22 октября. Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагополучной ситуации по кори на Украине. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно официальным данным министерства здравоохранения Украины от 13 октября, лишь за период с 1 по 7 октября текущего года на Украине зафиксировано 554 случая заболевания корью, отметили в Роспотребнадзоре.

В общей сложности на 7 октября нынешнего года в стране зафиксировано 32 489 случая кори, из которых 19476 — среди детей. Кроме того, за 10 прошедших месяцев от осложнений после кори скончались 14 человек, уточнили в ведомстве.

По мнению специалистов, сложившаяся обстановка в стране произошла из-за того, что детские дошкольные учреждения и школы посещает большое количество не вакцинированных детей.

В связи со сложившейся ситуацией сотрудники ведомства просят россиян учитывать информацию при планировании поездок, а также не забывать про своевременную вакцинацию.