«Все необходимые меры приняты уже сегодня»: Коротченко рассказал, как Россия может ответить на передачу Украине американских фрегатов

Москва, 22 октября. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, как Россия может ответить на передачу Украине американских фрегатов.

Эксперт отметил, что передача боевых кораблей Киеву призвана поддержать военные амбиции президента Украины Петра Порошенко. Поставка вооружения важна для него в контексте начавшейся в стране кампании по выборам президента. Поэтому Порошенко будет использовать передачу военной техники для «своей капитализации в глазах потенциального электората».

По словам Игоря Коротченко, России понятен курс США. Вашингтон не желает вкладывать в Украину много денег, но будет стараться укреплять военный потенциал Киева. Эксперт подчеркнул, что Россия имеет все необходимые средства, чтобы уничтожить любые представляющие угрозу цели в Азовском и Черном морях.

«Как нам реагировать в этих условиях? Что касается военной точки зрения, то у нас развернуты береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». Любые цели в акватории Азовского либо Черного моря, представляющие для нас угрозу, в случае военных действий против России, будут уничтожены сразу же. Здесь все необходимые меры приняты уже сегодня», — цитирует Коротченко «Полит Навигатор».

Эксперт отмечает, что России также необходимо реагировать на построение враждебной Украины в политической плоскости. Он предлагает проводить в отношении Донбасса более решительную политику и начать выдачу российских паспортов жителям региона. Для этого, по мнению Коротченко, необходимо открыть соответствующие пункты выдачи в Ростове-на-Дону.

«Моя позиция личная — необходимо начинать процесс постепенного признания Донбасса и его интеграции в народно-хозяйственный комплекс России. Начать нужно с выдачи паспортов. Надо исходить из того, что Донбасс уже никогда больше не вернется в состав Украины, поэтому нужно содействовать процессу государственного строительства, укрепления армии, органов безопасности, экономики ДНР и ЛНР», — заключил Коротченко.

Ранее Газета.ru сообщила, что США предложили передать Украине устаревшие фрегаты Oliver Hazard Perry, которые были построены еще в 1970-х годах. В Киеве считают, что военные суда помогут улучшить обороноспособность ВМС Украины в Черном и Азовском морях. Береговая охрана США также передала украинскому флоту два списанных катера класса «Айленд» Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Оба судна построены в 1988 году.