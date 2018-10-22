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Экономика

Объем «свободных денег» россиян в сентябре вырос почти на 5%

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Объем «свободных денег» россиян в сентябре вырос почти на 5%

Москва, 22 октября. Показатель «свободных денег» вырос на 4,8% по сравнению с августом 2018 и составил 21,9 тысячи рублей. Об этом говорит исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что «свободные деньги» складываются из разницы между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги. Как пишет РИА Новости, в сентябре этот показатель достиг 21,9 тысячи рублей. Это на одну тысячу рублей больше, чем было в августе. В среднем за год у россиян оказалось 23,1 тысячи рублей «свободных денег».

Ранее сообщалось, что россиян с редкими профессиями ждет повышение зарплаты. Россиян с редкими профессиями в ближайшем будущем ждет быстрый и значительный рост зарплаты, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он отметил, что привилегированном положении находятся носители редких квалификаций, которых просто физических мало в стране, на рынке.

 

Россиянам, желающим поправить материальное положение, Федоров посоветовал повышать квалификацию.

Объем «свободных денег» россиян в сентябре вырос почти на 5%

Автор: Алия Садыкова
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