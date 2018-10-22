Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Заключенные сбежали из колонии-поселения под Иркутском

60
0 Оставить комментарий

Заключенные сбежали из колонии-поселения под Иркутском

Иркутск, 22 октября. Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в городе Ангарске Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Иркутской области.

Как отметили в ведомстве, оба сбежавших неоднократно были судимы за кражи, угоны и грабежи. Как пишет ТАСС, розыском сейчас занимаются сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и полиции и полиции.

Ранее сообщалось, что два жителя Нижегородской области сбежали из лечебно-исправительного учреждения №10 в Варнавинском районе Нижегородской области. Одного из беглецов удалось поймать. Поиски второго сбежавшего осужденного продолжаются

Кроме того, сотни преступников сбежали из бразильской психбольницы. В психиатрической больнице исправительного учреждения, расположенного в городе Франко-да-Роша, что в бразильском штате Сан-Паулу, заключенные устроили массовый бунт, а после этого совершили побег. 

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое